Les Festes de Sant Sebastià recuperen el seu mític show

Matadepera

Antonio Losada

10.01.2020 | 04:00

Després de dècades d'interrupció, les Festes de Sant Sebastià de Matadepera recuperen en aquesta edició -que comença de manera oficial avui- el seu mític show, amb "voluntarioses i hilarants actuacions d'artistes locals", com s'anuncia al programa. Es tracta precisament d'això, de pujar a l'escenari i demostrar els dots artístics... davant els teus veïns. Per descomptat, hi haurà rialles a dojo."El Xou de Sant Sebastià" es durà a terme el divendres 17 a la nit al pavelló municipal Primer ...