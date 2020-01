Cicle de xerrades sobre com afrontar el canvi climàtic a les llars 

Vacarisses

10.01.2020 | 04:00

Vacarisses inicia avui el cicle de xerrades "Crisi climàtica, com afrontar la transició energètica a la nostra llar?", a càrrec del gestor energètic de l'Ajuntament, Josep Mª Ortiz. La xerrada d'avui, a les set de la tarda al Castell, tractarà el nou reial decret 244/2019, que regula l'autoconsum d'energia elèctrica, en simplifica la tramitació i afavoreix l'estalvi econòmic a l'hora de realitzar una instal·lació fotovoltaica. La següent xerrada, al febrer, se centrarà en els usos tèrmics. El cicle es clourà al març parlant sobre com optimitzar la factura elèctrica i com augmentar l'estalvi energètic a la llar.