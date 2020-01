El Centre LGTBI de Barcelona atén 309 persones el primer any

Efe

10.01.2020 | 11:30

El Centre LGTBI de Barcelona, un equipament públic de referència a la ciutat, ha atès durant el seu primer any de funcionament 309 persones, que han rebut assessorament i acompanyament en matèria psicològica, laboral i familiar.

El centre disposa d'un Servei d'Acollida en el qual s'analitza cada cas i on s'identifiquen les necessitats dels sol·licitants per determinar si se'ls pot prestar ajuda al centre o se'ls facilita la seva derivació a d'altres entitats i organismes de l'administració.

El perfil de les persones ateses és majoritàriament jove, ja que un 26 per cent tenen entre 31 i 40 anys; un 20 per cent entre 26 i 30 anys i un 18 per cent entre 18 i 25 anys, enfront d'un 12 per cent de persones d'entre 51 i 65 anys i un 3 per cent de majors de 65.

Pel que fa a la identitat de gènere, un 42 per cent de les persones assistides han estat homes, un 30 per cent dones i un 28 per cent persones "trans".