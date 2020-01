Sánchez i Rufián, agafats de la mà en la nova obra de carrer de TvBoy

Efe

08.01.2020 | 13:06

El grafiter TvBoy ha dedicat un nou mural a Barcelona al tot just escollit president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Hi apareix somrient i agafat de la mà de Gabriel Rufián, líder al Congrés d'ERC, el grup parlamentari que amb la seva abstenció ha facilitat la investidura de Sánchez.

El grafit va apareixer ahir, el mateix dia que Pedro Sánchez va ser votat com a nou president del Govern.

L'obra de l'artista italià, batejada com "The Dreamers" ("Els Somiadors"), mostra dos líders somrients i agafats de la mà, mentre passegen.

Entre les cares de tots dos polítics, s'aprecia un cor vermell lligat amb un llaç groc.

L'obra és a la cantonada del carrer del Bisbe i la Plaça de Sant Jaume, just al mateix lloc on ja va aparèixer un treball similar de TvBoy de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias fent-se un petó.

La majoria de retrats de contingut polític de l'artista són efímers (alguns han estat esborrats a les poques hores, com el de Donald Trump i Greta Thunberg), i en general desapareixen dels carrers al cap de pocs dies.

El compte d'Instagram de TVBoy suma entorn de 160 mil seguidors.