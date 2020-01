Candidatures per a la Gala de l'Esport

Viladecavalls

08.01.2020 | 04:00

Ja es poden presentar candidatures per a la quarta edició de la Gala de l'Esport, amb premis al millor i la millor esportista de Viladecavalls i reconeixements de les entitats esportives al seu personal. Les candidatures s'han de presentar abans del dia 24 a l'oficina de registre de l'Ajuntament (carrer Antoni Soler i Hospital 7-9), en horari d'atenció al ciutadà. La gala es portarà a terme el dia 28 de març. Les categories als premis són reconeixement per part de les entitats d'una persona que mereixi rebre'l per la seva dedicació, professionalitat, i/o aportació a l'entitat; modalitat individual al millor i la millor esportista de Viladecavalls de l'any 2019; i Premi de Reconeixement Honorífic de l'Esport de Viladecavalls.