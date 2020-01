El Govern català plantejarà al Govern central la retirada de les causes judicials

EFE

08.01.2020 | 13:05

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el Govern català plantejarà a la taula de diàleg la retirada del Govern central de les causes obertes contra l'independentisme com una de les vies per acabar amb la "repressió" i la via judicial. "Serà una de les coses que posem damunt la taula, la fi de la repressió. I passa, entre d'altres coses, per això (per la retirada del Govern central d'aquestes causes)", ha dit aquest dimecres Aragonès en declaracions a Catalunya Ràdio .

ERC va facilitar ahir amb la seva abstenció la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern després d'acordar la formació d'una taula de diàleg entre l'Executiu central i el català per abordar possibles solucions a la crisi catalana. Aragonès ha subratllat que té "un punt d'esperança" pel fet que Unides Podem formi part de l'Executiu central ja que es tracta d'una formació que "al seu moment" va admetre "que hi ha una repressió", pel que entén que seran "aliats" en aquest sentit. Així i tot, ha puntualitzat que li correspondrà al Govern central elegir els seus representants, de la mateixa manera que el Govern elegirà els seus.