Pedro Sànchez, investit president del Govern en segona volta

07.01.2020 | 14:35

Pedro Sánchez ha estat investit aquest matí president del Govern espanyol en segona volta, amb 167 vots a favor. La seva investidura ha estat la més ajustada, i s'ha produït després d'uns aspres debats al Congrés dels Diputats.

El candidat socialista Pedro Sánchez és el nou president del Govern amb 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions.

El debat d'investidura va començar dissabte, 4 de gener. Com que no va obtenir Sánchez la majoria absoluta de la Cambra Alta (176 vots a favor) el diumenge, aquest matí s'ha reprès la sessió per votar per segon cop la investidura. En aquest cas, el líder de PSOE només necessitava el suport de la majoria simple de la cambra, és a dir, més vots a favor que en contra, per ser president.