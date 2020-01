Mor un santcugatenc de 74 anys en un accident de trànsit al Vendrell

Sant Cugat

06.01.2020 | 17:31

Un veí de Sant Cugat de 74 anys va morir ahir diumenge al matí i una altra persona, que anava com a passatgera davantera, va resultar ferida lleu en un accident de trànsit al punt quilomètric 217 de l'AP-7, al Vendrell, en sentit sud, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). El turisme va sortit de la via per causes que s'estan investigant. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al llocs dels fets.