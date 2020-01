La nova T-casual serà multipersonal fins al març, com la T-10

03.01.2020 | 14:06

La T-casual serà multipersonal com l'antiga T-10, a què substitueix, fins al març, de manera que diverses persones podran viatjar amb una mateixa targeta per tot el sistema de transport integrat de Barcelona, segons l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El títol de transport T-casual de 10 viatges ha estat concebut com a unipersonal, però, segons ha explicat l'ATM a EFE, "la tecnologia de banda magnètica obliga a mantenir el caràcter multipersonal de la targeta de 10 viatges fins al moment en què les antigues T-10 hagin caducat (el 29 de febrer)"."A partir de l'1 de març, totes les targetes T-Casual, tant si ja han estat estrenades com si són noves, seran unipersonals", ha indicat l'ATM, de manera que només es podrà fer una validació per trajecte. L'ATM no ha informat públicament del caràcter multipersonal de la T-casual fins al març, i ho ha atribuït al fet que "només es tracta d'una situació transitòria i circumstancial cap al nou model aprovat i establert, i anunciar-ho podia crear més confusió en aquest important procés de canvi". A partir de l'1 de març estarà disponible la nova T-Familiar, de 8 viatges i una vigència de 30 dies, de manera que diverses persones podran seguir viatjant juntes amb la mateixa targeta com amb l'antiga T-10.