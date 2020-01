Intervenen a Sabadell dos ullals d'elefant que es venien per internet

03.01.2020 | 12:19

La Guàrdia Civil va intervenir a Sabadell el passat mes de desembre dos ullals d'elefant que es venien en diversos portals digitals de compra-venda de productes de segona mà. El propietari s'enfronta a un delicte contra la fauna per la tinença i comerç d'espècies amenaçades.

La recerca es va iniciar quan els agents del SEPRONA van detectar que a través d'un conegut portal d'internet de compra-venda de productes de segona mà un particular oferia dos ullals d'elefant en la localitat de Sabadell per 5.000 euros. Es tractava de dos peces en perfecte estat, adornats amb uns segells gravats en anells metàl·lics, i incrustats en una base de fusta que serveix com a element decoratiu i suport. Aquesta espècie animal està catalogada amb alt grau de protecció en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITIS). El propietari dels ullals mancava de documentació que acredités la seva tinença legal ni l'origen dels ullals, manifestant únicament que els va portar de Mallorca fa dos anys.

Com a conseqüència d'aquest fet es va procedir a la recerca del propietari per la suposada comissió d'un delicte contra la fauna per la tinença i comerç d'espècies amenaçades. Els ullals intervinguts van ser lliurats al Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions.