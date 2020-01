Torra recalca a Aragonès que el Govern no assumeix l'acord entre ERC i el PSOE

eFE

02.01.2020 | 11:57

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recalcat al vicepresident català i coordinador d'ERC, Pere Aragonès, que l'executiu català no assumeix com a tal el pacte entre Esquerra i el PSOE per a la investidura, i que no es pot negociar res amb el futur Govern central al marge del Govern català.

Torra s'ha reunit aVUI amb Aragonès per abordar els efectes sobre el Govern que pogués tenir el pacte entre ERC i el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez, un acord que aquesta tarda ha de validar el Consell Nacional d'ERC i que ha aixecat polseguera entre els dos socis de l'executiu català, ja que JxCat manté el seu "no" al líder del PSOE.