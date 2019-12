La campanya de recollida de roba aconsegueix més d'una tona 

Matadepera

31.12.2019 | 04:00

Una de les iniciatives que es van dur a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que va tenir lloc el passat novembre, va ser la recollida de roba per a persones necessitades. La iniciativa, un any més, ha estat un èxit, i els diferents equipaments que hi han col·laborat han recollit en total 1.090 quilos. Es tracta del Casal de Cultura, Casal de la Gent Gran, escoles Ginesta i Torredemer, Institut Matadepera, Escola Bressol Ralet Ralet, i Llar d'Infants Sagrada Família. La ...