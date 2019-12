Detingut un home per abusar de dues menors que va conèixer a les xarxes socials

Efe

30.12.2019 | 11:57

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus (al Baix Camp), com a presumpte autor dels delictes d'abusos sexuals, tinença i distribució de continguts sexuals infantils, i d'actes de contacte amb menors de 16 anys per demanar continguts sexuals.

Amb diferents perfils falsos, l'home, amb antecedents policials per fets similars, es guanyava la confiança de les víctimes a les xarxes socials per "aconseguir, produir i difondre imatges amb continguts sexuals infantils", segons informa la policia catalana en un comunicat.

La investigació va començar a l'abril d'aquest any, quan els Mossos van rebre la denúncia dels pares d'un menor que havia rebut un missatge de vídeo al seu telèfon mòbil amb contingut sexual explícit, on es podia veure, sense que es pogués reconèixer la seva cara, un adult mantenint relacions sexuals amb una menor.

El menor que havia rebut el vídeo va confirmar a la policia que "el missatge l'havia rebut d'un contacte que havia conegut feia uns dies en una xarxa social". Les indagacions dels Mossos van portar a identificar la persona que havia enviat el missatge i, després de l'anàlisi de les imatges, els agents van determinar que era també l'adult que apareixia al vídeo amb la menor.

Així mateix, van determinar que el vídeo s'havia gravat en un hotel d'Alacant i que l'investigat estaria relacionat amb altres imatges en què apareixia mantenint relacions sexuals amb una altra menor.

La policia catalana va detenir per tot això l'home, el passat 13 de desembre, i va entrar i va registrar el seu domicili de Reus, on van intervenir un telèfon mòbil i material electrònic per a la seva anàlisi.