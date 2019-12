L'Advocacia demana que Junqueras surti de presó i prengui possessió com a eurodiputat

30.12.2019 | 11:57

L'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat al Suprem que permeti que Oriol Junqueras pugui prendre possessió com a eurodiputat i exercir les seves funcions mentre mantingui aquest estatus, a la vegada que ha urgit el tribunal a tramitar "com més aviat "davant el Parlament Europeu la suspensió de la seva immunitat. El Ministeri de Justícia ha informat en un comunicat de l'escrit presentat per l'Advocacia davant el Suprem, al qual insta a adoptar les mesures necessàries perquè Junqueras pugui exercir la seva missió parlamentària i al temps es compleixi la sentència del procés, que el va condemnar a 13 anys de presó per sedició. Una sentència a la qual l'Advocacia atorga total validesa en haver-se dictat "amb estricta observança de les normes essencials del procediment penal."