El ple de l'Ajuntament declara Vacarisses municipi feminista

Redacció

27.12.2019 | 04:00

El darrer ple de l'any de l'Ajuntament de Vacarisses, va aprovar la declaració de municipi feminista, arran d'una moció presentada per ERC i amb suport unànime de tots els grups. Tal com va explicar la regidora de Polítiques de Gènere, Júlia Carbó, cal destinar "energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels".Així, l'ajuntament vacarissà se suma al Decàleg per ...