Nou pas per desenvolupar el futur polígon de Can Mitjans

Viladecavalls

Antonio Losada

21.12.2019 | 04:00

El pla general d'ordenació urbanística (PGO) de Viladecavalls de 2003, eina que planifica el creixement del municipi, contempla un nou polígon industrial al sector del Turó de Can Mitjans. A dia d'avui, aquest polígon no existeix, és a dir, la proposta recollida en el PGO no s'ha arribat a desenvolupar. El motiu, no hi ha hagut interès empresarial per tirar el projecte endavant i instal·lar-s'hi.Quan es va projectar aquest polígon, els usos que es van establir van ser recreatius i planta de ...