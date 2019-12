El TJUE avala la immunitat de Junqueras com a eurodiputat 

Efe

20.12.2019 | 04:00

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar ahir que el president de ERC, Oriol Junqueras, hauria d'haver estat reconegut com a eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats dels comicis i gaudit des d'aquell moment d'immunitat que comporta a aquesta condició.Junqueras va reclamar ahir des de la presó de Lledoners, a través de Twitter, la "nul·litat de la sentència" i "llibertat per a tots" els processats per l'1-O. "La justícia ha arribat des d'Europa. S'han ...