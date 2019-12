Dos detinguts a Matadepera per preparar robatoris

Matadepera

Redacció

20.12.2019 | 17:13

La Policia Local de Matadepera va detenir ahir dijous a la tarda dos individus de nacionalitat dominicana com a possibles autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa, segons informa matadepera.cat. Els fets van tenir lloc als volts de les set de la tarda al carrer Coll Prunera, al Pla de Sant Llorenç, quan un veí va alertar a la Policia Local de veure circular un vehicle a velocitat molt lenta i amb els llums apagats amb dos individus dins i al costat del vehicle hi havia tres individus més que anaven mirant les cases per on passaven. Quan van veure que el veí els observava i que feia ús del mòbil es van dispersar.

Una dotació policial amb dos agents va poder localitzar el vehicle, que en un primer moment van fer cas omís de les indicacions de la patrulla, i que va haver de posar els llums prioritaris i la sirena per poder interceptar el cotxe i els seus ocupants, mentre que els que es trobaven fora van fugir.

L'escorcoll del cotxe va donar com a resultat la confiscació de material com passamuntanyes, tornavisos, potes de cabra, una talladora, un picot, guants i altres eines susceptibles de ser utilitzades en robatoris a domicilis. Un cop interceptats es va avisar al cos de Mossos d'Esquadra, que va col·laborar en l'escorcoll del vehicle i els individus i en la recerca dels individus fugits.

Els dos detinguts van ser identificats i detinguts per preparació d'actes de robatori. Tenen, a més, antecedents per robatoris amb força a altres indrets. Traslladats a les dependències municipals de Mossos d'Esquadra, han passat a disposició judicial avui al matí mentre la investigació continua oberta.