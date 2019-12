El TSJC condemna Torra a un any i mig d'inhabilitació pels llaços

El TSJC condemna Torra a un any i mig d'inhabilitació pels llaços

Efe

19.12.2019 | 11:49

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a un any i mig d'inhabilitació el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics en període electoral.

En la seva sentència, la sala civil i penal del TSJC condemna Torra per la seva "recalcitrant i reiterada actitud desobedient" en no acatar les resolucions de la Junta, fet que segons el seu parer mostra una "voluntat conscient i una disposició anímica inequívoca" de contravenir els mandats de l'autoritat electoral, de la qual cosa el president va fer "ostentació pública".

La condemna d'inhabilitació encara no és ferma, atès que és possible un recurs davant del Tribunal Suprem, de manera que la sentència no implica que Torra sigui apartat del seu càrrec de president de la Generalitat de manera immediata.