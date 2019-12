Una nova ordenança regularà l'ús dels patinets a Rubí

Rubí

19.12.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Rubí treballa en la redacció d'una nova ordenança que regularà l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a la ciutat, és a dir, patinets, rodes i plataformes elèctriques, segways, HoverBoards.... Així ho va anunciar ahir l'alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, acompanyada del regidor de Mobilitat, Rafael Güeto Ortiz. La intenció de l'equip de govern (PSC i En Comú Podem) és que la norma aparegui el pròxim any. L'ús dels VMP en entorns on abans només hi circulaven les ...