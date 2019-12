Emotiu homenatge a l'activista cultural Manel Carrera

L'homenatge a Manel Carrera es va celebrar a Can Roure.

matadepera

Redacció

17.12.2019 | 04:00

Matadepera va recordar la figura de Manel Carrera, qui va ser, als anys 70 i 80, un dels màxims representants de l'activisme cultural i associatiu a Matadepera en el marc d'un acte d'homenatge que es va celebrar a Can Roure. La iniciativa, impulsada pel col·lectiu Matadepera ens Mou (MeM) i els familiars del mateix Manel Carrera, va consistir en una cerimònia religiosa, en la qual hi va haver diversos parlaments. A l'acte també van participar els Amics dels Gegants, així com la Polifònica de ...