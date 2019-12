Ábalos avisa que si no hi investidura es perdrà l'oportunitat del diàleg

EFE

16.12.2019 | 13:24

El secretari d'organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha avisat aquest diumenge que si no prospera la investidura de Pedro Sánchez es perdrà l'oportunitat de resoldre el conflicte català per la via del diàleg, ja que "es demostrarà que no hi ha possibilitats per al diàleg".

"Aquest és el moment i no sé si n'hi haurà d'altres, però en això consisteix l'habilitat de la política: saber identificar clarament quan es presenten les oportunitats. Per tant, convido al fet que si hem de prendre una decisió, sobretot si és una decisió valenta, ho fem ja ", ha dit durant la seva intervenció en la clausura del XIV congrés de PSC.

Ábalos, que ha defensat que els socialistes s'han d'entendre amb ERC perquè "no queda una altra", ha urgit a investir Sánchez per, donat aquest "primer pas", poder afrontar un "procés de diàleg".

I ha esgrimit: "Sense això no hi ha res. Obstinar-se a posar condicions sobre el previ és absurd perquè és inútil abans d'iniciar qualsevol procés anar plantejant qüestions que lògicament s'han de resoldre en un trajecte que tampoc serà curt, perquè els problemes importants tampoc es resolen d'un dia per l'altre. I nosaltres som conscients de la magnitud del desencontre ".