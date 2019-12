El "Vallès Circular" com a model territorial a la Cimera del Clima

Vallès

Redacció

14.12.2019 | 04:00

La Cimera Mundial del Clima, que va finalitzar ahir a Madrid, ha comptat aquesta setmana amb la participació del Vallès Occidental. Dimecres a la tarda, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va presentar la ponència "Vallès Circular: innovació per a la sostenibilitat territorial" en el marc de la cimera, convidat per la Federació Espanyola de Municipis y Províncies (Femp). El "Vallès Circular" va estar un dels projectes seleccionats com a iniciativa innovadora envers el clima i la ...