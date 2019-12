Recordant la figura de l'activista cultural Manel Carrera

Matadepera

14.12.2019 | 04:00

Un any després del traspàs de qui va ser un dels màxims representants de l'activisme cultural i associatiu a Matadepera de les darreres dècades, el recinte de Can Roure acull avui a les onze del matí un acte per recordar la figura de Manel Carrera.

Impulsat pel col·lectiu Matadepera ens Mou (MeM) i els familiars del mateix Manel Carrera, l'acte consistirà en dues parts: la primera serà una cerimònia, oficiada pel pare jesuïta Jesús Lanao a l'interior de l'església i, una segona a l'exterior, en la qual hi haurà diversos parlaments. A l'acte, obert a tothom, també hi participaran representants de les diverses entitats amb qui va col·laborar Carrera.

L'activista cultural i associatiu va liderar les recordades festes majors de Matadepera; els trials de Sant Llorenç; l'inici dels Gegants de Matadepera i la Banda de Matadepera; les Trobades Internacionals de Gegants; el tren "Talgo" a Mariapfarr; la restauració de Can Roure; i la construcció de l'Escola Matadepera a Bolívia, entre altres iniciatives.