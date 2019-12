Matadepera

14.12.2019 | 04:00

Un any més, el que fa nou, la Masia La Tartana acollirà una nova edició del Mercat de Nadal, obert a tothom i on hi haurà paradetes que oferiran diversitat de productes per poder realitzar les compres i regals de Nadal. També hi haurà servei de bar. L'entrada és gratuïta i l'horari serà de les onze del matí fins a les vuit del vespre de demà diumenge.