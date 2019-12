L'ONG de rescat marítim Open Arms rep el "Premi per la pau" a Barcelona

Efe

13.12.2019 | 11:50

L'ONG de rescat marítim Open Arms va rebre ahir dijous el XL "Premi per la pau", que concedeix l'Associació per les Nacions Unides a Espanya (ANUE), en reconeixement a la seva tasca a la Mediterrània i per la denúncia que fa de les vulneracions de drets humans dels migrants.

En un acte a la Diputació de Barcelona, el director i fundador de l'entitat, Òscar Camps, ha retret a les democràcies occidentals que hagin incorporat "un enorme 'però'" a diversos tractats internacionals, permetent així que milers de persones morin al mar . "Un 'però' a la Convenció de Ginebra, a Nacions Unides, al Conveni Internacional sobre Recerca i Salvament Marítim i a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea", ha retret.

Després de rebre el guardó, que té una dotació de 5 mil euros que dóna la Diputació de Barcelona, Camps ha indicat a Efe que aquesta distinció és un "honor" i un "orgull", però també ha admès: "Tant de bo no ens l'haguéssim merescut mai i l'haguessin de donar a les administracions ".

Ha lamentat a més que en els últims cinc anys hagin mort més de 14 mil persones a la Mediterrània, i ha dedicat el premi precisament a elles, als qui, ha dit, "no tenen nom ni drets". "En memòria dels que ningú té en la memòria", ha matisat.

Des de la seva primera edició el 1980, el premi ressalta una obra individual o col·lectiva, una trajectòria personal o una entitat que destaqui per la seva feina encaminada a la defensa d'una solució pacífica dels conflictes i els drets humans, les llibertats i el desenvolupament sostenible.