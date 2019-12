Dos detinguts per un altre presumpte delicte d'abusos sexuals a Manresa

Efe

13.12.2019 | 04:00

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones com a presumptes autors d'un delicte d'abusos sexuals a una menor de 17 anys comès novament a Manresa, mentre que hi hauria una tercera persona presumptament implicada en el cas.

Segons fonts policials, els fets es van produir el passat 17 de novembre, quan els dos detinguts, de 19 i 22 anys d'edat i veïns de Manresa, van abusar presumptament de la jove a l'interior d'un cotxe.

Després de la denúncia de la menor, agents dels Mossos van obrir una investigació que va acabar a principis d'aquesta setmana amb la detenció dels dos presumptes autors dels fets, dilluns i dimarts passats.

Els dos detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs després de prestar declaració ahir dijous davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.

Es dona la circumstància que la policia catalana va detenir també el passat dilluns dos homes acusats d'haver agredit sexualment dues joves, una d'elles menor d'edat, en un pis de Manresa després que una de les víctimes aconseguís escapar saltant per la finestra d'un primer pis i denunciés els fets.

En aquest segon cas, els dos detinguts han passat també a disposició judicial.

A més, dimecres un dels cinc condemnats de la 'Manada de Manresa' per abús sexual a una menor a l'octubre de 2016 no es va presentar a la vista en què s'havia de decidir el seu ingrés a la presó provisional com demana la fiscalia.