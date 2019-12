Els Mossos investiguen les causes de l'incendi a l'empresa de residus de Montornès

EFE

12.12.2019 | 11:42

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del gran incendi que es va declarar el matí d'ahir en una planta de reciclatge de dissolvents i tractament de residus industrials de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), que els Bombers han donat per extingit en la passada mitjanit. Efectius de la Policia Científica dels Mossos especialitzats en incendis estructurals faran una primera inspecció ocular a la planta industrial de l'empresa Dictesa.

Aquesta empresa havia estat sancionada en dues ocasions, amb multes per import de 48.000 i 10.000 euros, per diversos incompliments de la normativa vigent, segons va informar ahir el Departament de Territori i Sostenibilitat. L'empresa està sotmesa a un programa d'inspecció per part de l'Agència de Residus de Catalunya, que els tres últims anys ha realitzat dues inspeccions.

La de 2017 es va tancar el 7 de maig de 2018 amb una sanció de 48.000 euros, que l'empresa va liquidar, en detectar-se un emmagatzematge superior a la capacitat permesa, l'acumulació de materials fora de lloc (envasos buits) i la manca de traçabilitat en la gestió documental de residus. A la de 2019 es va obrir un nou expedient sancionador, notificat el 8 d'octubre, amb una sanció de 10.000 euros. L'expedient es va tancar el 3 de desembre.

Actualment, hi ha una inspecció oberta de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, però encara no està tancada i no hi ha cap aspecte que afecti el medi ambient, segons el departament de Territori.