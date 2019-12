Sis de cada 10 persones no coneixen els Drets Sexuals i Reproductius

Sis de cada 10 persones no coneixen els Drets Sexuals i Reproductius EFE

11.12.2019 | 12:31

Sis de cada deu persones no coneixen què són els drets sexuals i reproductius, segons un estudi de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius presentat aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans.

L'informe va començar a elaborar-se el gener de 2019, quan va arrencar una enquesta a 300 persones, majoritàriament dones, per obtenir resultats indicatius de les vulneracions viscudes en drets sexuals i reproductius. Segons els resultats de les enquestes, un 71% de les enquestades asseguraven haver-se sentit menyspreades durant l'embaràs o el part, el 38% es va sentir jutjada en demanar una pastilla anticonceptiva, un 40% creia tenir poca informació sobre com accedir a l'avortament, i gairebé un 30% considerava que la població de residència dificultava l'accés a serveis de salut sexual.

L'Informe també inclou l'exposició i l'anàlisi de denúncies individuals i concretes, per part de dones, respecte a la vulneració de drets sexuals, que l'Observatori rep des que es va posar en marxa l'any 2018. Des d'aquesta data, l'Observatori ha rebut un centenar de denúncies de vulneracions de drets vinculades a qüestions com l'avortament, l'educació sexual, l'accés a l'anticoncepció d'urgència, el finançament públic a entitats i col·lectius antidrets, la violència obstètrica o els obstacles per accedir a diferents serveis de salut.

Respecte a l'avortament, l'Informe denuncia que hi ha una manca d'informació sobre el procés i de formació dels professionals de salut que intervenen, desigualtats territorials, obstacles respecte el consentiment parental en cas de ser noia de 16 o 17 anys i el difícil accés a l'avortament sense targeta sanitària, segons ha explicat la promotora de la Campanya pel Dret a l'avortament Lliure i Gratuït, Montse Cervera. La dificultat d'accés a l'atenció mèdica sense targeta sanitària és un altre dels focus de l'Informe, sobretot en el cas de menors i de dones embarassades, motiu pel qual Marea Verda ha exigit al Parlament de Catalunya una reforma per assegurar a menors d'edat i dones embarassades el dret a l'atenció mèdica i modificar els requisits per accedir a la targeta sanitària.