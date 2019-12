"Avenços" en les negociacions entre PSOE i ERC

EFE

11.12.2019 | 04:00

Els negociadors de PSOE i ERC van constatar ahir "avenços" en les converses per intentar acordar la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez, que impliquen concretar "instruments per canalitzar el conflicte polític" català, però també per recuperar "drets socials".A la tercera reunió negociadora entre el PSOE i ERC, que es va celebrar ahir a Barcelona, els negociadors van aconseguir "avenços en la definició dels instruments necessaris per canalitzar el conflicte polític sobre el futur ...