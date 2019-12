Tsunami Democràtic convoca una concentració davant el Camp Nou abans del Barça-Madrid

EFE

10.12.2019 | 13:33

La plataforma Tsunami Democràtic ha convocat una concentració als afores del Camp Nou el pròxim 18 de desembre, hores abans de la celebració del Clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, a més d'altres accions no detallades en què participarien espectadors del partit. En un comunicat difós aquest dimarts, la plataforma assegura que fins ara més de 18.000 persones s'han inscrit per diversos canals per participar en aquest acte de protesta per la sentència del procés, que s'ha convocat a les 16.00 hores, quatre hores abans de l'inici del Clàssic.

En funció de la procedència geogràfica dels manifestants, Tsunami Democràtic ha establert quatre punts de concentració al voltant de l'estadi del FC Barcelona. A més, assegura que moltes de les persones inscrites per a aquest acte, amb entrades per al partit o amb abonaments de soci, han rebut "les consignes pertinents" i s'han organitzat per a desenvolupar accions durant "una jornada que serà seguida per 650 milions de persones a tot el món".

En el comunicat, encapçalat amb el lema "18-D: Drets, Llibertat, Autodeterminació", Tsunami Democràtic justifica la convocatòria perquè, al seu parer, Catalunya "viu una situació d'excepcionalitat i cal actuar de manera excepcional". "En aquests moments una part important de la població catalana pateix una exclusió per raons d'ideologia" ja que, argumenta la plataforma, "ni pot exercir drets fonamentals sense repressió, ni pot exercir el seu dret a l'autodeterminació", mentre "desenes de persones estan o han estat a la presó simplement per exercir i promocionar aquests drets ".