PSOE i ERC es reuneixen per tercera vegada per abordar la investidura

Efe

10.12.2019 | 13:32

Els equips negociadors del PSOE i ERC es reuneixen aquest dimarts a Barcelona en la que serà la seva tercera trobada per avançar en la negociació de l'eventual investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

Després de la segona reunió, les fonts dels partits van reconèixer que en les negociacions encara existien diferències importants i recalcaven la intenció de les dues parts de continuar buscant una via que pugui unir-los.

En la segona trobada que van mantenir, el PSOE i ERC es van comprometre a avançar en la "via política" per a resoldre el "conflicte" català, segons el comunicat conjunt que van difondre, que afegeix que també van aprofundir en temes concrets en els quals van constatar "que hi ha una sensibilitat social compartida pel que fa a drets socials, civils i laborals".