L'Escola Daina-Isard d'Olesa guanya el concurs Pinta La Marató del 2019

Solidaritat

10.12.2019 | 15:18

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Daina-Isard, d'Olesa de Montserrat són els guanyadors del concurs Pinta La Marató del 2019. El jurat, que ha destacat el valor pictòric dels treballs, ha volgut premiar l'originalitat d'una obra senzilla, però amb un missatge molt colpidor. ç

El cartell guanyador està format per una munió de lletres "m" minúscules - de diferents formes i aspectes - que s'apleguen per formar una gran "M" majúscula. Una lletra que juga amb tres paraules claus de l'edició d'aquest any: malaltia, minoria i majoria. I totes amb La Marató com a nexe d'unió. "Estem davant d'un poema visual", ha destacat el jurat.

Un total de 146 centres educatius de tot Catalunya han participat en aquesta edició del concurs, amb la presentació de 358 propostes