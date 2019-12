A presó tres detinguts a Rubí per set robatoris a habitatges

09.12.2019 | 13:30

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí ha decretat l'ingrés a presó de tres homes detinguts in franganti quan sortien d'un domicili de Castelldefels que acabaven de robar. Amb aquestes detencions es resolen set fets i no es descarta que es relacioni al grup amb més robatoris.

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Rubí i agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van detenir el 26 de novembre tres homes de 24,19 i 27 anys, de nacionalitat xilena i mexicana i veïns de Barcelona i Badalona, com a presumptes autors de diversos delictes de robatori amb força. Al grup se'l relaciona amb set fets a Caldes de Montbui, Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès i Castelldefels.

La investigació es va iniciar a finals de novembre quan els agents van relacionar diversos robatoris que s'estaven produint al Vallès Oriental i Occidental amb un únic grup organitzat. Per aquesta raó agents de la DIC i de la Unitat d'Investigació de Rubí van organitzar un dispositiu amb la finalitat de detenir els seus integrants.

Els investigadors van localitzar al grup quan sortia d'un pis de Castelldefels el 26 de novembre, en el qual havien entrat a robar i es trobava saquejat. Els tres homes, que van ser arrestats en aquell moment, duien a sobre objectes que havien estat sostrets del domicili, com joies i diners. Objectes que van ser retornats al seu propietari tan bon punt ho va permetre la investigació.

L'endemà, els agents van fer una entrada i perquisició, ordenades pel jutjat d'instrucció de Rubí, al domicili que tenia el grup a Barcelona. Durant l'escorcoll van localitzar joies, diners, bosses de mà, ulleres de sol, etc.

Les investigacions van permetre, a més, relacionar els tres homes amb els altres sis fets delictius anteriors.

Els detinguts van passar el 29 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.