Nou servei d'atenció integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Redacció

07.12.2019 | 04:00

Castellbisbal disposa d'un nou servei per atendre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Es tracta del SAI DASIG de l'Ajuntament de Terrassa, que fruit d'un conveni amb el Consell Comarcal amplia la seva cobertura per atendre aquelles persones, entitats i famílies de Castellbisbal que ho desitgin.L'objectiu del SAI DASIG és el de garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d'orientació sexual i identitat o expressió de gènere de lesbianes, gais, transgèneres, ...