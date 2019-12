La Sagrada Família acollirà un òrgan del 1896 únic a Catalunya

Barcelona Efe

05.12.2019 | 04:00

La Sagrada Família de Barcelona acollirà a partir de l'any que ve un òrgan construït el 1896 per la firma francesa Cavaillé-Coll, l'únic que hi ha a Catalunya, segons ha explicat el rector de la basílica i de la parròquia de la Sagrada Família, mossèn Josep M. Turull. L'òrgan, encara en estat de reparació, se situarà a la Cripta de la Sagrada Família, on reposa l'arquitecte de la basílica, ...