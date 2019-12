El professor de gralla, davant del jutge per una altra violació

Ullastrell

05.12.2019 | 04:00

El professor de gralla investigat per abusar sexualment d'una dotzena d'alumnes, entre els anys 1999 i 2015, va declarar ahir davant del jutge per una suposada violació ocorreguda fa més de 15 anys, en una compareixença en què només va respondre les preguntes de la seva defensa. L'investigat va quedar en llibertat provisional després de prestar declaració, atès que cap de les acusacions ha sol·licitat mesures cautelars contra ell.

El mestre va ser detingut el passat febrer pels Mossos i va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial, situació en la qual ha estat des de llavors, amb l'obligació de comparèixer davant del jutge sempre que el citin. El professor de gralla estava sent investigat per sengles jutjats de Sabadell i Terrassa per delictes d'abusos a onze menors i una agressió sexual. L'Audiència de Barcelona ha resolt ara que sigui el jutjat de Sabadell el que assumeixi la investigació de totes les denúncies presentades contra el presumpte pedòfil.

Llibertat provisional

Al llarg dels últims mesos, tots dos jutjats han pres declaració als denunciants i no han modificat la situació de llibertat provisional de l'investigat, ja que ni Fiscalia ni cap de les acusacions participar i popular -que exerceixen les víctimes i l'Ajuntament d'Ullastrell, respectivament- no han demanat cap mesura cautelar per al presumpte pederasta.