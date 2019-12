Iceta creu que cal ser "discrets i curosos" en les negociacions amb ERC

EFE

05.12.2019 | 12:50

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dijous que cal ser "especialment discrets i curosos" en les negociacions amb ERC per aconseguir que la investidura del socialista Pedro Sánchez arribi a bon port. En una entrevista a la Cadena Ser, Iceta s'ha mostrat optimista en relació amb el desenllaç de les converses, però no ha volgut donar per fet l'acord.

Aquesta cautela arriba després que ahir dimecres els republicans expressessin el seu malestar per unes declaracions en què consideraven que Sánchez donava per fet que facilitarien la seva investidura. El líder de PSC ha subratllat la "sinceritat" amb què Sánchez busca un acord, i ha assegurat que està intentant "complir amb el mandat de la ciutadania", que el 10 de novembre va apostar per un Govern "progressista" i pel "diàleg" a Catalunya.

Sobre el conflicte català, Iceta ha admès que no es resoldrà "a curt termini", però ha ressaltat que l'important és "anar arribant a punts de trobada". "És l'inici d'un camí en el qual, a més, no només s'hauran de trobar PSOE i ERC, sinó molts altres", ha resolt.