Castellbisbal

04.12.2019 | 04:00

El Consistori de Castellbisbal ha començat a fer trucades a totes les persones d'entre 80 i 83 anys del municipi per concertar dia i hora per fer-los una visita a casa seva. La iniciativa, impulsada des de l'àrea de Serveis Socials, té com a finalitat informar sobre els serveis municipals per a la gent gran i saber si aquestes persones es troben en alguna situació de dificultat o necessitat que pugui requerir el suport del Consistori.