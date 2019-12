Gairebé la meitat dels escolars subsaharians abandonen l'escola prematurament

Efe

04.12.2019 | 12:14

El 40 per cent dels escolars d'origen subsaharià abandona la formació secundària, de manera que la Fundació Gouné pretén reduir aquest percentatge, sobretot entre les noies, i promoure l'educació a la comunitat subsahariana a Catalunya a través del projecte "Dret a l'educació de qualitat i lliure de violència a la Regió de Kolda (Senegal) i a Catalunya".

Segons un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona del curs 2015-16, la taxa d'abandonament escolar entre alumnes de pares autòctons era del 10,3 per cent, mentre que en l'alumnat nascut a Espanya i de pares migrants pujava al 17,3 per cent, i concretament al 40,9 per cent entre alumnes d'origen subsaharià.

Segons ha explicat la coordinadora de la Fundació Guné, Mònica Solé, el projecte, cofinançat per l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, treballa simultàniament en dos instituts -un a Kolda (Senegal) i l'altre, a Canovelles (Vallès Oriental) - des del gener del 2019, i beneficia un total de 3.000 noies d'entre 12 i 15 anys.

L'estratègia de la Fundació Gouné, que treballa en la defensa dels drets de les dones a la regió de Kolda i desenvolupa projectes entre col·lectius senegalesos a Catalunya, inclou activitats de sensibilització i informació dirigides als joves i a la comunitat educativa a través de campanyes de ràdio, concerts, teatre i xerrades a instituts.