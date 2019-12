La Fiscalia vol queel Suprem investigui Borràs

04.12.2019 | 04:00

La Fiscalia va demanar ahir al Tribunal Suprem que investigui la diputada de JxCat Laura Borràs per les presumptes irregularitats trobades en adjudicacions presumptament concedides a un amic per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan ella la dirigia.

El mateix dia de constitució de les Corts, ahir, el Ministeri Públic va demanar al Suprem que citi la diputada en atenció a l'exposició raonada remesa pel Jutjat número 9 de Barcelona en què demanava que se li investigués per prevaricació, malversació, frau i falsedat documental en sospitar que va participar, "material i directament", en l'adjudicació, suposadament fraudulenta, de 18 contractes al seu amic Isaïes H.F. en detriment de l'erari públic.

Per a la Fiscalia, hi ha "clars i contundents indicis de simulació documental continuada" per part de Borràs i del seu llavors col·laborador "a fi de dotar d'una suposada transparència i objectivitat" al procés d'adjudicació contractual, "encobrint" la decisió d'adjudicar-li tots els contractes i "emmascarant" el seu fraccionament "il·legal".