Budó demana iniciar el diàleg amb una reunió entre Torra i Sánchez

Efe

04.12.2019 | 04:00

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar ahir que per resoldre el "conflicte polític" català cal reprendre com més aviat millor el "diàleg sincer", que en la seva opinió hauria d'arrencar amb una reunió encapçalada per els presidents de la Generalitat i el Govern central, Quim Torra i Pedro Sánchez.

"Des del Govern s'ha vist la necessitat que a la taula de diàleg, com a punt de partida, almenys la primera trobada estigui encapçalat pels dos presidents", va assenyalar Budó ahir en roda de premsa després de la reunió de l'Executiu català, celebrada unes hores abans de la segona reunió entre els equips negociadors del PSOE i ERC per abordar la investidura de Sánchez.

Budó va negar que hi hagi discrepàncies entre els socis de Govern -JxCat i ERC- sobre aquest punt, ja que la petició que Torra sigui present en l'inici de les converses no exclou que puguin ser altres membres de govern català qui les continuïn, si Sánchez també delega en altres membres del seu govern.

Així doncs, va matisar la reflexió que va fer fa uns dies el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, quan va considerar que "no cal" que estigui Torra en aquesta reunió si en ella no hi participa Pedro Sánchez.

Encara sobre política estatal, el dia que es van constituir les Corts Generals, ahir, Budó va lamentar que a la cambra Baixa no hagi fructificat el "cordó sanitari" per aïllar la "ultradreta" de Vox que van promoure el PSOE, Unides Podem i altres forces, entre les quals figuraven els partits independentistes catalans.

"Lamentem que a la Mesa del Congrés hi tingui presència aquesta formació política d'ultradreta i que no s'hagi pogut acordar i realitzar aquest cordó sanitari, que és necessari per al bon funcionament de la democràcia", va subratllar.

Durant la roda de premsa, Budó també es va referir a les negociacions de la Generalitat amb els comuns per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2020, en què va afirmar que els dos socis de govern català van "a l'uníson". En aquest sentit, va detallar que el Govern treballa amb un calendari pel qual es farà públic l'avantprojecte de pressupostos abans que acabi l'any, i posteriorment portar-lo a Parlament "en els terminis que legalment estiguin establerts", "al voltant del mes de gener ".