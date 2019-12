ERC prioritza aconseguir un bon acord sense presses per investir Sánchez

03.12.2019 | 04:00

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, van destacar ahir que no tenen pressa per arribar a un pacte amb el PSOE per a la investidura perquè la seva prioritat és arribar a "un bon acord".

"Necessitem crear un instrument, un bon acord, necessitem iniciar un camí que fa poc semblava impossible i això a vegades és incompatible amb les presses", va dir el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, en declaracions als periodistes després de mantenir una reunió amb els dirigents de la seva formació al Congrés.

També Pere Aragonès va incidir en aquesta idea: "A nosaltres el temps no ens preocupa, ens preocupen els continguts", ha posat en relleu el vicepresident de la Generalitat, que espera que si hi ha un acord, aquest sigui "sòlid i amb garanties".