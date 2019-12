El pressupost de 2020 a Vacarisses creix i puja a 9,3 milions

Ple municipal de l'Ajuntament de Vacarisses on es van aprovar els pressupostos.

Vacarisses

Redacció

03.12.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Vacarisses va aprovar en el seu darrer ple els pressupostos de 2020, amb un import de 9,3 milions d'euros, un 5,6% més que el d'aquest any. L'augment és causat pels ingressos provinents del segellament de l'abocador de Coll Cardús, les tones que entren al Centre de Tractament de Residus (CTR) per a reciclatge i la pujada d'algunes taxes. En la mateixa línia, els diners destinats a inversions creixen un 75%, fins als 536 mil euros.Els comptes per a l'any vinent van ser aprovats ...