Omella carrega contra el Black Friday per fomentar la bogeria del consumisme

EFE

02.12.2019 | 13:45

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha carregat contra el nou fenomen del 'Black Friday' perquè "fomenta la bogeria del consumisme" mentre moltes altres persones viuen "tots els dies foscos" en la pobresa absoluta. En la seva carta dominical, titulada "El 'Black Friday' dels pobres", Omella recorda que "fa uns anys gairebé ningú coneixia aquesta tradició nord-americana que ara inaugura la temporada de compres nadalenques".

"Milers de persones surten al carrer amb un únic objectiu: trobar les millors ofertes. La bogeria d'aquest dia és tal que fins i tot hi ha persones que es prenen un dia de festa per poder anar a comprar, ja que no poden resistir-se a les temptadores ofertes. Comença la cursa, una autèntica aventura", comenta Omella sobre aquest fenomen de rebaixes importat dels EUA

L'arquebisbe subratlla que "mentre uns viuen la bogeria del consumisme, altres surten al carrer buscant una altra classe d'oportunitats; aconseguir-les també serà una gran aventura". "Els espera un dia ple d'emocions, que no saben on ni com poden trobar el que necessiten. És probable que no aconsegueixin res. Aquests aventurers són els pobres de la nostra societat. Per a ells, tots els dies són Black Fridays, dies foscos, perquè cada dia han de buscar-se la vida", relata el prelat.

Segons el cardenal, "el Black Friday contribueix a normalitzar un consum exagerat, a consumir per consumir, no per necessitat, i aquesta és la tendència general". En aquest sentit, demana "reflexionar sobre el consum" i defensa que "no es tracta de renunciar a consumir, sinó de comprar el realment necessari i per al que ho necessita", al temps que demana "plantejar-nos una vida més sostenible, amb un consum més responsable i solidari".