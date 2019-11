Les obres d'emergència pels aiguats de 2018 han costat al Consistori més d'un milió

Viladecavalls

Antonio Losada

30.11.2019 | 04:00

Un total d'1,3 milions d'euros li ha costat a l'Ajuntament de Viladecavalls les obres d'emergència que va haver de dur a terme per fer front als múltiples desperfectes provocats pels aiguats de novembre de 2018. La xifra es va donar a conèixer en un ple municipal celebrat dijous, on es va aprovar per unanimitat una partida amb romanent de tresoreria per sufragar aquestes despeses.Dels 1,3 milions d'euros que va haver de desemborsar el Consistori, només ha rebut 283 euros en finançament per ...