El govern tomba una moció de l'AUP sobre l'abocador de Can Balasc, a Rubí

Rubí

Redacció

30.11.2019 | 04:00

Una moció de l'AUP demanant que l'Ajuntament de Rubí realitzés una campanya informativa sobre la possible obertura de l'abocador de Can Balasc va ser tombada en un ple celebrat dijous per l'equip de govern (PSC i En Comú Podem), mentre que tots els grups de l'oposició (AUP, ERC, Cs i Veïns per Rubí) van votar a favor.A la darrera reunió de la Mesa de seguiment dels abocadors, el passat 18 de novembre, es va informar que la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL havia presentat ...