La Xarxa de Persones Sense Llar i Càritas denuncien que hi ha més joves sense casa

Efe

29.11.2019 | 12:24

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona i Càritas van denunciar dijous passat de nou l'augment de persones que viuen al carrer i han posat l'accent en l'increment d'aquest problema entre els joves, a causa de la precarietat laboral i l'augment del preu de l'habitatge.

En l'actualitat, hi ha 3.696 persones sense sostre a la ciutat de Barcelona, enfront de les 2.113 que hi havia el 2008, de les quals 1.027 dormen al carrer, 498 en assentaments i 2.171 estan allotjades en pisos de protecció oficial de l'administració i entitats privades, segons dades de l'esmentada xarxa.

Aquesta ONG ha convocat un acte de protesta per fer visible aquest problema a la plaça de Sant Jaume sota el lema: "I tu, què dius? Digues prou! Ningú sense llar!", de la qual formen part 37 entitats sense ànim de lucre; entre elles Càritas.

"No reclamem ajudes per a un lloguer, independentment que siguin suficients o no; ningú ha de viure de prestacions, sinó tenir una llar digna i pròpia", ha reclamat Fina Contreras, la responsable del Programa Sense Llar i Habitatge de Càritas. A més, Contreras ha explicat que una dada alarmant és l'augment de joves que acaben al carrer per uns lloguers massa alts, per uns sous que no arriben per pagar els lloguers o a causa de la falta d'ocupació i ingressos.