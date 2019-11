Un estudi situa la Rambla com a l'eix amb els lloguers més cars de Barcelona

EFE

29.11.2019 | 12:25

Un estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona situa la Rambla i les seves proximitats com l'eix comercial amb els lloguers més cars de Barcelona, amb rendes d'entre 10.700 i 13.800 euros al mes, superant de llarg passeig de Gràcia, amb rendes entre els 6.600 i els 8.500 euros mensuals. Així ho posa de manifest un informe presentat aquest dijous que analitza la situació del mercat de lloguers de locals comercials entre 2015 i la primera meitat de 2018 a la ciutat a partir de les fiances dipositades en aquest període pels propietaris d'aquests locals a l'Institut Català del Sol (Incasòl).

L'informe conclou que, als 21 eixos comercials de Barcelona, el preu mitjà de lloguer per metre quadrat es va situar en el període analitzat en els 18 euros. Tot i que en la majoria dels estudis immobiliaris al passeig de Gràcia o Portal de l'Àngel ocupen sempre els primers llocs en termes de lloguer per metre quadrat, en aquest estudi la Rambla s'ocupa de llarg el primer lloc de la classificació, amb 183 euros per metre quadrat, davant dels 34 euros de passeig de Gràcia, que ocupa el tercer lloc de la classificació, superat també per l'eix Barna Centre, amb 41 euros per metre quadrat.

L'informe s'ha elaborat a partir de les dades de 41.795 contractes registrats entre 2015 i 2018.