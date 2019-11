Un dron patrullarà per Matadeperacontra els robatoris

Matadepera

Antonio Losada

29.11.2019 | 04:00

Matadepera comptarà a inicis del pròxim any amb un dron que farà tasques de vigilància per lluitar contra els robatoris en domicilis, una xacra que el municipi pateix des de fa més d'un any. La seva posada en marxa és una de les mesures més destacades en matèria de seguretat que l'Ajuntament desenvoluparà al llarg de 2020.L'aparell, que començarà a funcionar durant el primer trimestre del pròxim any, disposarà de càmera nocturna i megàfon. La idea, segons va explicar ahir l'alcalde, Nil López, ...